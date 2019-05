Straftaten in Düsseldorf : Neun Anzeigen wegen Diebstahlserie in Altenheim

Pfleger Michael van Ooy hat sich für die Aufklärung der Diebststahlsserie in Rath eingesetzt. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf Die Diebstähle im Seniorenzentrum von Pro Talis an der Rotdornstraße in Rath beschäftigen die Polizei. Wie es aus dem Präsidium heißt, sind acht Anzeigen wegen aufgebrochener Safes etc. eingegangen.

Bei der Hälfte der Anzeigen gehe es um Diebstahlsversuche, die nicht erfolgreich waren. Eine weitere Anzeige soll bei der Staatsanwaltschaft erstattet worden sein.

Die Taten sollen sich zwischen dem 3. und 9. Mai zugetragen worden. Die Schäden sind in ihrem Umfang noch nicht komplett erfasst, bislang geht es bei der Beute um einen dreistelligen Euro-Betrag.

(ujr)