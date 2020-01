Die Playlist:

I’m Still Standing – Elton John

Don`t Stop Believin’ – Journey

Fast Car – Tracey Chapman

Race Against Time – U2

Ride Wit Me – Nelly und City Spud

The Way You Move – Outkast und Sleepy Brown

Walk This Way – Run-D.M.C. und Aerosmith

Blinding Lights – The Weekend

Drive – The Cars

If I Could Turn Back Time – Cher

Runaway Train – Soul Asylum

Ride On Time – Black Box

Gasolina – Daddy Yankee

The Road To Hell Pt2 – Chris Rea

Pump Up The Jam - Technotronic