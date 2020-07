Wirtschaft in Düsselorf : Strack-Zimmermann wirbt für Düsseldorf als Standort von Siemens Energy

Wirtschaft in Düsselorf

Düsseldorf Wo sich die Konzernzentrale des neuen Unternehmens befinden wird, steht noch nicht fest. Die FDP-Politikerin sieht Düsseldorf als bestens geeignet an. Eine wichtige Rolle spielt die Verkehrsanbindung.

Kaeser hatte der „SZ“ gesagt, es gebe noch keinen Favoriten für den Standort: „Aber es wird auch eine Rolle spielen, wie sehr sich die infrage kommenden Standorte für uns interessieren.“ Strack-Zimmermann wies darauf hin, dass Düsseldorf alles mitbringe, was ein Dax-Konzern und seine Mitarbeiter benötigen, etwa bei der Verkehrsanbindung. „Gleichzeitig wäre die Ansiedlung der Siemens Energy AG in Düsseldorf eine enorme wirtschaftliche Stärkung für unsere Stadt, die wir für weitere Investition in Schulen, Wohnungsbau, Infrastruktur und Verkehr nutzen könnten. Ich werde mich daher persönlich und mit meiner Fraktion umgehend für eine solche Bewerbung stark machen.“