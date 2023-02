Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Bütt „Mich interessiert es einen Driss, wer unter mir Minister iss“

Aachen/Düsseldorf · Bei der Verleihung des Ordens wider den tierischen Ernst an Außenministerin Annalena Baerbock ging die Düsseldorfer Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann in die Bütt und nahm toxische Männlichkeit in der Politik in den Fokus. Ihre Rede im Wortlaut.

07.02.2023, 05:15 Uhr

Als Schneewittchens Stiefmutter verkleidet knöpfte sich Marie-Agnes Strack-Zimmermann in der Aachener Bütt die Männer in der Bundes und Welt-Politik vor. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd