Kreisparteitag in Düsseldorf : Strack-Zimmermann als FDP-Vorsitzende in Düsseldorf wiedergewählt

Strack-Zimmermann als FDP-Vorsitzende in Düsseldorf wiedergewählt

Kreisparteitag in Düsseldorf

Düsseldorf Die Bundestagsabgeordnete erzielte mit 75,5 Prozent ein deutlich schlechteres Ergebnis als bei der letzten Wahl, zeigte sich aber zufrieden. Auch ihre beiden Stellvertreter wurden wiedergewählt. Das Thema Impfpflicht sorgte auf dem Parteitag für Debatten.

Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) bleibt weiterhin Kreisvorsitzende der Düsseldorfer FDP . Beim Kreisparteitag am Samstag erhielt sie allerdings nur 75,5 Prozent der Stimmen der Anwesenden – deutlich weniger als 2020, als sie noch 90 Prozent erzielt hatte. „Ich freue mich über das Vertrauen“, sagte sie nach der Wahl: „Und denen, die mir nicht vertrauen: Daran arbeite ich noch.“

Die Liberale betonte, mit dem Ergebnis insgesamt sehr zufrieden zu sein, und vermutete die auch in der FDP kontrovers geführte Debatte über die Impfpflicht als einen Grund für die geringere Zustimmung. „Das ist eine hochemotionale Debatte, und ich bin sehr exponiert“, sagte Strack-Zimmermann am Rande der Veranstaltung. Sie hat sich deutlich für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen. In den Reden beim Parteitag hatte es auch Wortmeldungen gegen die Impfpflicht gegeben.