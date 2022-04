Demo von „Freies Russland NRW“ : „Stop Putin“ – 250 Menschen in Düsseldorf für Ukraine auf der Straße

Foto: dpa/David Young 6 Bilder 250 Menschen protestieren in Düsseldorf gegen den Ukraine-Krieg

Düsseldorf In Düsseldorf sind am Samstag rund 250 Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. Die Demonstration wurde organisiert von der Bewegung „Freies Russland NRW“. Der Protest ist friedlich verlaufen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Gegen den Krieg in der Ukraine hat am Samstag in Düsseldorf die Organisation „Freies Russland NRW“ mit rund 250 Demonstranten protestiert. Bei der Kundgebung in der Innenstadt hielten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, darunter viele Frauen und Kinder, Transparente in mehreren Sprachen hoch und zeigten Luftballons in den ukrainischen Nationalfarben blau und gelb.

„Stop War“ und „Verbot für russische Staatspropaganda“ oder „Stop Putin“ stand auf den Bannern. In englischer Sprache wurde gefordert: „Waffen für Ukraine“ (Weapons for Ukraine) und „Hände weg von der Ukraine“ (Hands off Ukraine).

Die Polizei sprach von einem friedlichen Verlauf der Kundgebung mit anschließend geplantem kurzen Umzug.

(bora/dpa)