Projekt am Comenius-Gymnasium Stolpersteine für die Willingers in Oberkassel geplant

„Ich habe den Namen Willinger gegoogelt und mir wurde eine Website des Canadian War Museums angezeigt. Dort hatte Gershon Vorträge über sein Schicksal gehalten“, so Bußmann. „Über das Simon Wiesenthal Center in Toronto sind wir an die Kontakte von Gershon Willinger gekommen.“ Schnell wurde ein Zoom-Meeting vereinbart und die Informationen über den Atlantik geschickt. „Meine erste Erinnerung ist, dass mich ein Soldat in Konzentrationslager Theresienstadt in den Armen hielt und mir Süßigkeiten zu essen gab“, berichtete Gerschon Willinger. „Ich bin dann mit anderen Kindern zusammen in einem Lastwagen in die Niederlande gefahren worden.“ Mit einem Überlebenden der Shoah, der Verfolgung und Vernichtung von sechs Millionen Juden durch die Nazis, war für die AG-Teilnehmenden emotionaler Höhepunkt einer Reise durch Archive. „Es ist etwas Besonderes, mit jemanden zu sprechen, der Konzentrationslager überlebt hat. Das macht Geschichte lebendig und nahbar“, meint Comenius-Schüler Fritz. „Wir wurden in Geschichte auf das Thema aufmerksam gemacht und wussten, dass es in der Nazizeit insgesamt 41 jüdische Comenius-Schüler gab, von denen sieben dem Holocaust zum Opfer gefallen sind.“