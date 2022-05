Störgeräusche in der Düsseldorfer Altstadt​: Hier piept’s wohl​

Störgeräusche in der Düsseldorfer Altstadt

Eine Gruppe von Jugendlichen auf dem Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Foto: Endermann, Andreas (end)/Endermann

Meinung Düsseldorf Die Stadt Düsseldorf erwägt tatsächlich den Einsatz von schrillen Störgeräuschen in der Altstadt, um Jugendliche zu vertreiben. Ernsthaft? Die Antwort kann nur „nein“ sein.

Nervige Jugendliche einfach per Knopfdruck verjagen – ein Spießer-Traum könnte wahr werden in der Düsseldorfer Altstadt. Denn dort soll der Einsatz des Ultraschall-Gerätes „The Mosquito“ innerhalb eines neuen Sicherheitsprojektes geprüft werden. Es sendet schrille Töne, die angeblich nur Menschen unter 25 Jahren hören können. Auch wenn die Umsetzung damit noch lange nicht beschlossen ist, sagt allein die Prüfung doch viel über den Umgang mit den Problemen in der Altstadt aus.