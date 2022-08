Vögel in Düsseldorf : Störche rasten in Kaiserswerth

Auf den Rheinwiesen zwischen Kaiserswerth und Wittlaer haben Störche auf dem Weg ins Winterquartier Rast gemacht. Foto: Stephan Bretz

Düsseldorf Die Tiere fliegen in den warmen Süden, um zu überwintern. Der Nabu hofft aber, die Störche mit Nisthilfen in Düsseldorf heimisch werden zu lassen.

Von Julia Brabeck

Störche sind immer noch seltene Gäste in Düsseldorf, aber längst keine Sensation mehr, denn ihre Zahl ist in den letzten Jahren immer weiter angestiegen. Der Düsseldorfer Stephan Bretz hat in den vergangenen Tagen etwa gleich mehrfach bis zu 25 Störche gleichzeitig auf den Rheinwiesen zwischen Kaiserswerth und Wittlaer entdeckt.

Für die Vögel ist Düsseldorf bislang allerdings nur ein Rastplatz auf dem Weg in ihr Winterquartier in Spanien, Portugal oder Afrika. Das würden Naturschützer gerne ändern und hoffen, bald wieder brütende Storchenpaare in Düsseldorf beobachten zu können. Deshalb hat der Naturschutzbund (Nabu) bereits zwei Storchennisthilfen, hohe Masten aus Holz oder Metall, an deren Spitze eine Brutplattform angebracht ist, in der Urdenbacher Kämpe und einen Mast im Himmelgeister Rheinbogen aufgestellt. Für einen weiteren Mast in Kaiserswerth, der bald installiert werden soll, läuft das Genehmigungsverfahren.