Düsseldorfer Altstadt : Und plötzlich sitzt Sting auf dem Friseurstuhl

Düsseldorf Spontaner Promi-Besuch in Düsseldorf: Anfangs waren die Friseure von „Hagi's Barber Shop“ in der Altstadt unsicher, ob da tatsächlich ein Weltstar auf ihrem Stuhl saß. Denn erst als einer seiner größten Hits im Salon gespielt wurde, gab sich Sting zu erkennen.

Ein Foto, das die Betreiber von „Hagi's Barber Shop“ in der Düsseldorfer Altstadt auf Facebook gepostet haben, zeigt einen ganz besonderen Gast: Rockstar Sting höchstpersönlich sitzt da lässig im Stuhl. Wie es zu dem besonderen Schnappschuss kam, beschreiben die Barbiere in ihrem Posting.

Anfangs war er einer von vielen Kunden, die täglich im Salon vorbeischauen. Doch als der 67-Jährige am Montag in dem Friseurstuhl Platz nahm, hatte der Besitzer offenbar bereits einen Verdacht und spielte den Song „Shape Of My Heart“ - einen Welthit von Sting aus dem Jahr 1993 - laut im Salon ein. Danach dauerte es offenbar nur wenige Sekunden, bis sich der Musiker zu erkennen gab und leise flüsterte: „Das bin ich.“ „Der ganze Laden bekam Gänsehaut“, heißt es in dem Facebook-Posting. „Eine Legende. Wir sind so stolz.“