Protest in Düsseldorf Stillstand an der Sohnstraße

Vor zwei Jahren schien alles in trockenen Tüchern zu sein: Die seit 2017 leerstehende, ehemalige Oberpostdirektion an der Sohnstraße sollte abgerissen werden und einer Neubebauung weichen. Auch Erhalt und Umbau des Komplexes waren eine Option, doch beim städtebaulichen Wettbewerb machten die HPP-Architekten das Rennen; der viel gelobte Siegerentwurf sah einen Komplettabriss und die Realisierung eines neuen Wohnquartiers mit viel Grün, kleinteiligem Einzelhandel und Gewerbe sowie etwas Gastronomie vor. Fehlte nur noch ein Investor, der auf dieser Grundlage bauen wollte. Der ist bis heute nicht gefunden, denn plötzlich wollte die Telekomtochter DT Asset Management als Eigentümerin des vier Hektar großen Areals nicht mehr wie geplant abschnittsweise, sondern auf einen Schlag verkaufen. Das ist offenbar bis heute nicht gelungen: Die Telekom hält sich bedeckt, von der Immobilientochter mit Sitz in Monheim ist auch kein neuer Verfahrensstand zu erfahren. Und die Politik ist ratlos.