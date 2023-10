Auszeichnung in Düsseldorf Stiftungs-Preis für Top-Medizinerin

Fehm kombiniert mit dem durch die Deutsche Krebsgesellschaft zertifizierten gynäkologischen Krebszentrum interdisziplinäre Behandlungskonzepte und modernste Therapieverfahren zum Nutzen der Patientinnen. Sie forscht in Düsseldorf daran, dass Brustkrebszellen nach einer erfolgreichen Therapie im Blut und im Knochenmark leichter zu erkennen sind. „Denn in zehn bis 20 Prozent der Fälle führen solche Krebszellen zu einer erneuten Tumorbildung“, sagt Fehm. Bei ihren Untersuchungen nimmt sie auch genetische, also vererbte Anlagen in den Blick.