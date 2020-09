Briefwahl, Wahllokale, Missverständnisse : Was Wähler über die Stichwahl in Düsseldorf wissen müssen

Düsseldorf Die Düsseldorfer bestimmen am Sonntag den Oberbürgermeister. Wer seine Briefwahlunterlagen nicht bekommen hat, muss schon am Samstag reagieren. Bei vielen Wählern gibt es offenbar zwei Missverständnisse.

Wichtig: Wer die Briefwahlunterlagen noch nicht erhalten hat, muss das spätestens bis Samstag, 12 Uhr, reklamieren. Dazu ist ein persönlicher Besuch im Wahlamt an der Brinckmannstraße 5 nötig. Dort lässt sich direkt die Stimme abgeben. Was Briefwähler auch wissen müssen: Ihr Brief muss bis Sonntag, 16 Uhr, im Wahlamt eingetroffen sein. Alternativ können die Wahlbriefumschläge bis Sonntagmorgen um 9 Uhr in die Briefkästen an den Bezirksverwaltungsstellen und Bürgerbüros geworfen werden. Wer Briefwahl beantragt hat, kann seine Stimme hingegen nicht mehr in seinem Wahllokal abgeben. Das hatten am 13. September etliche Bürger vergeblich versucht.