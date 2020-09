Kostenpflichtiger Inhalt: Vor der Stichwahl in Düsseldorf : Warum der Oberbürgermeister so mächtig ist

Joachim Erwin (Mitte) nach seiner Wiederwahl im Jahr 2004. Damals erreichte er eine absolute Mehrheit. Erwin war der erste hauptamtliche OB. Foto: Bretz, Andreas/Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Am Sonntag wird in der Stichwahl über die Spitze des Düsseldorfer Rathauses entschieden. Der OB ist die große Reizfigur des politischen Betriebs in der Stadt. Über einen Posten, bei dem alle Fäden zusammenlaufen.