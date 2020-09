15 Kandidaten sind am 13. September 2020 bei der Direktwahl um das Oberbürgermeister-Amt in Düsseldorf angetreten – mehr als doppelt so viele wie bei der Kommunalwahl 2014. Da keiner die absolute Mehrheit erreicht hat, stehen sich Stephan Keller und Thomas Geisel nun in der Stichwahl am 27. September erneut gegenüber. Wir zeigen die Bewerber.