Gemeinnützigkeit von Männer-Vereinen : Steuerpläne des Finanzministers verärgern die Jonges

Wolfgang Rolshoven hält die Pläne für ein Wahlkampfmanöver. . Foto: Bretz, Andreas (abr)

Düsseldorf Olaf Scholz (SPD) will reinen Männervereinen die Gemeinnützigkeit nehmen. Baas Wolfgang Rolshoven glaubt nicht, dass es so weit kommt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Hans Onkelbach

Die am Sonntag verbreitete Ankündigung von Finanzminister Olaf Scholz (SPD), reinen Männervereinen künftig die Gemeinnützigkeit zu entziehen, löst bei den Betroffenen erhebliche Unruhe aus. Denn käme es wirklich so weit, würde das Spendenaufkommen einbrechen. Ohne Gemeinnützigkeit sind Spenden nicht mehr steuerlich absetzbar, was die Großzügigkeit einiger Gönner wohl dämpfen könnte.

Die Düsseldorfer Jonges, größter Heimatverein Deutschlands mit über 3200 Mitgliedern, wären auf jeden Fall betroffen: Die Jonges nehmen per Satzung keine Frauen auf und planen auch nicht, das irgendwann zu ändern. Damit sind sie im Visier des Ministers.

Baas Wolfgang Rolshoven ist das bewusst, aber er bleibt gelassen. „Ich glaube nicht, dass diese Gesetzesänderung im Bundestag eine Mehrheit findet. Die CDU wird dem nicht zustimmen!“ Rolshoven rechnet vor, wie stark es die Jonges träfe: „Wir bekommen im Jahr rund 160.000 Euro an Spenden. Wenn diese Summe geringer ausfiele, hätten wir ein Problem. Wir müssten dann den Beitrag erhöhen.“ Derzeit liegt der Beitrag bei 50 Euro im Jahr. Aber Rolshoven rechnet nicht damit, dass es so weit kommt. Außerdem, so der Baas, gäbe es ja auch Vereine, die nur Frauen aufnehmen – wie die Düsseldorfer Weiter, der Venetien-Club und die Soroptimisten. Umgekehrt müsste der Minister denen auch die Gemeinnützigkeit entziehen, weil sie Männer ausschließen. Rolshoven hält die Ankündigung des Ministers für ein Wahlkampfmanöver, denn Scholz kandidiere für den SPD-Vorsitz und wolle bei bestimmten Leuten punkten.