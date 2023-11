Düsseldorfer Gastronomie unter Druck „Ich habe Angst, die Preise zu erhöhen“

Die in Berlin beschlossene Rückkehr zu 19 Prozent Mehrwertsteuer auf Speisen in Restaurants wird das Essengehen in Düsseldorf deutlich teurer machen. Das zeigt ein Stimmungsbild unter bekannten Gastronomen der Stadt. „Die meisten müssen die Erhöhung der Steuer eins zu eins an die Gäste weitergeben“, sagt Kerstin Rapp-Schwan, Gründerin der Restaurantkette Schwan. „Auch wir werden nicht umhinkommen“, sagt Martin Hunger, Finanzchef von Frittenwerk. „Eine Erhöhung um zehn Prozent ist bei uns realistisch“, bestätigt Selim Varol, Geschäftsführer des Burger-Restaurants What’s Beef.