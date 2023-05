Begehrte Auszeichnung Der zehnte Stern in Folge für „Agata’s“ in Düsseldorf

Spargel, Lardo, Bio-Ei steht als Zwischengang auf der Karte. Klingt mysteriös, ist aber eine nahezu perfekte Kombination. Das Spargelgericht steht auf der Karte des Sterne-Restaurants Agata‘s an der Kirchfeldstraße. Kreiert hat es Marcel Förster, der gerade offiziell in die Liga der Sterneköche aufgestiegen ist. Für Restaurantinhaberin Agata Reul ist es damit der zehnte Stern in Folge in elf Jahren Bestehen. Angefangen hat sie mit Jörg Wissmann. Als der kündigte, war es für die 42-Jährige selbstverständlich, ihren damaligen Sous-Chef Philipp Lange zum Küchenchef zu befördern.