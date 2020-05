Sternekoch in Düsseldorf in der Kritik : OB Geisel schreibt wegen Bourgueil an chinesischen Generalkonsul

OB Geisel schreibt wegen Bourgueil an chinesischen Generalkonsul

Sternekoch in Düsseldorf in der Kritik

Düsseldorf Düsseldorfs Oberbürgermeister Thomas Geisel äußerte sich zu dem Streit um Äußerungen von Sternekoch Jean-Claude Bourgueil. Dieser hatte erklärt, Chinesen seien in seinem Kaiserswerther Restaurant nicht willkommen, sich später aber entschuldigt.

In den Streit um die Äußerungen des Gastronomen Jean-Claude Bourgueil zu Chinesen hat sich jetzt sogar Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) eingemischt. Der Koch hatte auf seinem privaten Facebook-Profil die Wiedereröffnung seines Kaiserswerther Restaurants „Im Schiffchen“ mit den Worten angekündigt „Chinesen nicht erwünscht!“. In einem Schreiben an den chinesischen Generalkonsul Haiyang Feng zeigte sich Geisel empört über die Äußerung des Gastronomen.