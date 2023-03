OB-Dialog in Düsseldorf Sauberkeits-Offensive jetzt auch in den Stadtteilen

Es war nur eine Randnotiz beim Besuch von Oberbürgermeister Stephan Keller in der Sitzung der Bezirksvertretung 8, für die Menschen in Eller war diese aber durchaus von einer gewissen Brisanz: Bei dem seit mehreren Jahren eingerüsteten Haus an der Ecke Gumbertstraße/Alt Eller, an dem schon seit Langem nicht gearbeitet wird, tut sich etwas. Denn laut Bezirksverwaltungsstellenleiter Peter Frymuth habe die Verwaltung endlich einen Kontakt zu der zuständigen Verwaltungsgesellschaft knüpfen können, auch Bauaufsicht und Denkmalamt seien eingeschaltet – es kommt also Bewegung in die Sache.