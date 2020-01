CDU-Kandidat Stephan Keller : „Düsseldorf gehört in die Champions League“

Gute Laune am Freitagabend: Thomas Jarzombek und Stephan Keller. RP-Foto: Orthen. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Die Union stellte am Freitagabend Stephan Keller als ihren Kandidaten für die Oberbürgermeister-Wahl im September vor. Düsseldorfs CDU-Chef Thomas Jarzombek unterlief zwar einmal der Versprecher „Stephan Geisel“ und sorgte damit für den Lacher des Abends, doch für den Kölner Stadtdirektor Stephan Keller fühlte sich die Rückkehr in die Kreisgeschäftsgestelle trotzdem wie ein „Nach-Hause-kommen“ an.

Und er verkündete auch gleich seine Botschaft: „Ich bin wieder da.“