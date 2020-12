Kommen & Gehen : Stempelgeschäft Baumann schließt

In der Düsseldorfer Filiale der Stempelfabrik Baumann wurden seit 1924 neben Stempeln auch Schilder und Druckplatten hergestellt. Foto: Wolfgang Harste

Stadtmitte Das Krefelder Unternehmen gibt die Filiale an der Steinstraße zum 31. Dezember auf. Der Kundenverkehr vor Ort habe immer mehr abgenommen, zumal die Steinstraße kaum noch Parkmöglichkeiten biete.

Der Name Baumann ist in Düsseldorf ein Begriff. Seit 1924 schon suchen Geschäftsleute, Ärzte und Apotheker den kleinen Laden an der Steinstraße auf, um sich dort ihren Rezept- und Unternehmensstempel nach Wunsch fertigen zu lassen.