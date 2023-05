Historie in Düsseldorf Die Brückenbauer aus Flingern

Obwohl die Firma Hein Lehmann eine in der Stadt prägende Geschichte und sogar genug heute noch existierende architektonische Meisterleistungen in Deutschland hinterlassen hat, ist dieser Betrieb in Düsseldorf ein wenig in Vergessenheit geraten. Aber ohne das Fachwissen von Hein Lehmann würde es zum Beispiel Rheinknie-, Oberkasseler und Theodor-Heuss-Brücke zumindest in dieser Form heute womöglich gar nicht geben. Auch um diese Meilensteine der Architekturkunst zu würdigen, hat die Initiative Flingern-Pfad jetzt eine weitere Industrie-Stele an der Fichtenstraße errichtet.