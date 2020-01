Erinnerungskultur in Düsseldorf : Stele erinnert an Geschichte des Gerichts

Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner, Stellvertreterin Annette Klinke und Thomas Geisel (v.l.) nehmen die Stele in Augenschein. Foto: Bretz, Andreas (abr)

An der Mühlenstraße wurde eine Gedenk-Säule eingeweiht, die auf die wechselvolle Historie des Justizstandortes hinweist.

Im Winter 2009 war die Uhr für das Land- und Amtsgericht an der Mühlenstraße abgelaufen. Der Justizstandort wurde nach Oberbilk verlagert, die Frankonia entwickelte das Andreas-Quartier, ein neues Stadtviertel, in dem Wohnungen, Hotel und Gastronomie ebenso Platz fanden wie Büroflächen. Viele der alten Mauern blieben jedoch erhalten, der Komplex atmet eine Geschichte, die bis in das 18. Jahrhundert zurückreicht.

Damit diese vielen unterschiedlichen Kapitel im Gedächtnis haften bleiben, wurde jetzt an der Mühlenstraße eine illuminierte Stele eingeweiht. Die Initiative ging von der Bezirksvertretung 1 aus, zwei Jahre hat es von der Idee bis zur Umsetzung gedauert. „Wir sind ein geschichtsbewusstes Gremium, haben auch einen Arbeitskreis Erinnerung, damit die Vergangenheit dokumentiert und am Leben erhalten wird“, erklärt Bezirksbürgermeisterin Marina Spillner, die als „junge Frau“ eine dieser oft genug alles andere als erfreulichen Episoden vor Ort noch selbst erlebt hat – als Demonstrantin bei den Majdanek-Prozessen gegen Kriegsverbrecher des NS-Regimes Ende der 1970er Jahre.

Info Weltweites Interesse an Mannesmann-Prozess Prozess Das komplexe Wirtschaftsverfahren im Mannesmann-Prozess (2004 bis 2006), bei dem es um Prämienzahlungen bei der Übernahme von Mannesmann durch Vodafone ging, wurde weltweit wahrgenommen.



Vorzeit Vor 1766 war an der Mühlenstraße das erste Operngebäude der Stadt ebenso angesiedelt wie eine Reitschule oder der Alte Marstall. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite befand sich ein Jesuitenkolleg mit der angeschlossenen Andreas-Kirche.

Für den Text auf der Säule ist die direkt gegenüberliegende Mahn- und Gedenkstätte verantwortlich. Der Leiter Bastian Fleermann erinnert in diesem Zusammenhang daran, dass der Investor Frankonia nicht nur die Finanzierung der Stele übernommen hat, sondern sich auch völlig souverän der Geschichte des Hauses gestellt hat. „Ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit Erinnerungskultur. Damals hättest du eine Firma aus Imagegründen nach so was gar nicht erst zu fragen brauchen“, begrüßt Fleermann diese neue Offenheit, bei der nichts unter den Tisch gekehrt werden darf.

Und davon gäbe es bei dem alten Gerichtsgebäude theoretisch so einiges, wie Oberbürgermeister Thomas Geisel betont. „Hier wurden Unrechtsurteile gesprochen, zum Kriegsende wegen Bagatellen Menschen zum Tode verurteilt, die Euthanasie wurde mit Rassenhygiene gleichgesetzt.“ Zudem wurden tausende Zwangssterilisationen von „Erbkranken, Behinderten, Asozialen“ ausgesprochen, das Landgericht urteilte bei angeblicher „Rassenschande“ gegen Juden, politische Gegner wurden als „Volksschädlinge“ und „Berufsverbrecher“ hinter Gitter geschickt. Und Männer wurden massenhaft aufgrund ihrer Homosexualität zu langen Haftstrafen verurteilt.

Auch nicht unbedingt ein Ruhmesblatt in der Geschichte des Düsseldorfer Gerichts waren die NS-Prozesse in der Nachkriegszeit, Treblinka I und II sowie eben Majdanek, bei denen Angehörige der Kommandanturen und der SS-Wachmannschaften von KZs angeklagt waren, „und die Urteile von vielen als viel zu milde empfunden wurden“, wie Geisel hervorhebt.

Da liest sich die Geschichte der Anfänge des Standortes wie ein harmloser Ausflug in längst vergangene Zeiten. Im Jahre 1766 ließ der pfälzische Kurfürst Carl Theodor für seinen bergischen Statthalter ein Palais errichten, in dem später auch Herzog Wilhelm in Bayern, der französische Großherzog Joachim Murat und schließlich die preußischen Regierungspräsidenten residierten. Das Statthalterpalais wurde 1911/12 abgerissen. Nur den mittleren Haupteingang versetzte man und integrierte ihn in den Innenhof des neuen Justizgebäudes. Dort ist er bis heute erhalten.

Vor dem Gerichtsgebäude kam es anlässlich der Majdanek-Prozesse immer wieder zu Demonstrationen – wie hier 1979. Foto: Gabriel Werner/Gabriel, Werner

Ab 1920/21 nahmen Amts- und Landgericht gemeinsam ihren Dienstbetrieb an der Mühlenstraße auf. Foto: Marc Ingel

Am vorderen Bereich des Justizgebäudes wurde ab 1913 zehn Jahre lang gebaut. Foto: Marc Ingel