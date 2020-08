Kommen und Gehen : Rock-Kneipe mit veganer Küche

Andreas und Hanna Steinhauer haben in der Gerresheimer Fußgängerzone Steini’s T-Bar eröffnet. Foto: Marc Ingel

Gerresheim Andreas und Hanna Steinhauer haben das Konzept der T-Bar umgekrempelt. Innen wurde alles komplett renoviert, statt Frikadellen stehen jetzt vegane und vegetarische Gerichte auf der Karte.

Seit zwei Jahren hat Andreas Steinhauer am Kölner Tor einen kleinen Laden, in dem er unter einem Fortuna-Label Streetware verkauft. Die Kooperation mit dem Neu-Zweitligisten besteht seit 13 Jahren, aus dem Erlös des Verkaufs eines Fortuna-T-Shirts wurde 2009 sogar schon mal die Auswärtsfahrt der Mannschaft nach Ahlen finanziert. Im nächsten Heimspiel stieg das Team unter Trainer Norbert Meier in die 2. Liga auf – lange ist’s her.

Jedenfalls hatte in der Kneipe nebenan der Wirt nicht mehr so die rechte Lust, davon erfuhr Steinhauer, immerhin handelte es sich um die in Gerresheim legendäre T-Bar. Von Gastronomie hatte er zwar keine Ahnung, „aber dafür habe ich ja meine Frau, die verfügt über genügend Thekenerfahrung“, sagt der 54-Jährige. Und sie kann noch etwas ganz anderes, aber dazu später mehr. Das Konzept kam beim Vermieter gut an, man wurde sich schnell einig. „Wir wollten das Ambiente einer Rock-Kneipe erhalten, aber in die Neuzeit übertragen“, erklärt Steinhauer. Neue sanitäre Anlagen und eine richtige Küche wurden eingebaut, auch die Theke wurde neu bearbeitet. Die Wände wurden gestrichen und mit einer Hall of Fame bekannter Rock-Größen bestückt – von den Toten Hosen über Lemmy von Motörhead bis Iggy Pop und Janis Joplin.

Nun ist es ja so eine Sache, in der Corona-Krise eine Kneipe aufzumachen, „als wir den Vertrag Anfang des Jahres unterschrieben haben, war das aber noch kein Thema“, so Steinhauer. Und eigentlich wollte das Paar ja ohnehin erst mal alles umbauen, „für uns war das also keine verlorene Zeit.“

In Steini’s T-Bar gibt es Füchschen Alt und Warsteiner Pils, Hosen Hell und Guinness, Obstler aus dem Holzfass und ausgesuchte Weine vom Tote-Hosen-Freund Martin Tesch. So weit, so gut. Was die Rock-Kneipe aber in dieser Form einmalig macht in Düsseldorf, ist die Küche. „Ich bin Vegetarier, meine Frau ist Veganerin. Wir wollen beweisen, das die Küche durchaus massentauglich ist“, erklärt der Neu-Gastronom.

Hanna Steinhauer bereitet in der Küche vegane Burger zu, alles ist selbstgemacht und für unter sechs Euro zu haben. Es gibt auch Rosmarinkartoffeln mit Schafskäse, „und die veganen Mettbrötchen haben hier bislang noch jeden Skeptiker überzeugt“, sagt der 54-Jährige.

Von Live-Konzerten, wie sie unter seinem Vorgänger in der T-Bar schon mal für Ärger gesorgt haben, hat sich Andreas Steinhauer schon im Vorfeld verabschiedet. „Das kann ich hier in einem Wohngebiet halt nicht machen, damit muss man leben.“