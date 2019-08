Thema Schulden : Steigende Wohnkosten erhöhen den Druck

Düsseldorf Für Überschuldung gibt es viele Gründe. Seit einiger Zeit verschärfen höhere Mieten die Situation.

(oks) 12,11 Prozent aller Menschen in der Landeshauptstadt waren 2018 überschuldet. Das geht aus dem Schuldner-Atlas der Wirtschaftsauskunftei Creditreform hervor. Damit hatte im vergangenen Jahr jeder achte Düsseldorfer zu hohe Schulden. Zwar sei der Anteil der überschuldeten Haushalte seit einigen Jahren aufgrund der guten Konjunktur rückläufig, er liegt aber in Düsseldorf immer noch gut zwei Prozentpunkte über dem Bundesdurchschnitt. Ein Grund dafür sind die seit Jahren sehr stark steigenden Mieten. Diese verteuerten sich zwischen 2011 und 2017 um 28 Prozent. Die allgemeine Inflationsrate betrug in diesem Zeitraum lediglich sieben Prozent.