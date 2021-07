Steigende Sieben-Tage-Inzidenz : Delta-Variante breitet sich in Düsseldorf aus

Der Flughafen in Düsseldorf. Foto: dpa/Henning Kaiser

Düsseldorf Die Wocheninzidenz in Düsseldorf steigt langsam, aber stetig. Grund dafür ist die hochansteckende Delta-Variante. Fast die Hälfte aller neuen Infektionen ist darauf zurückzuführen.

Mit einem Wert von 13,2 hat Düsseldorf die dritthöchste Sieben-Tage-Inzidenz in Nordrhein-Westfalen. Nur der Hochsauerlandkreis (15,4) und der Landkreis Lippe (14,1) liegen knapp darüber. Grund dafür ist auch die weitere Ausbreitung der Delta-Variante in der Landeshauptstadt.

Der leichte Anstieg der Zahlen sei vorwiegend auf Reiserückkehrende sowie deren Kontaktpersonen zurückzuführen, heißt es von der Stadt. „Hinzu kommt, dass die Schutzmaßnahmen in den letzten Wochen aufgrund der relativ geringen Inzidenz weiter gelockert wurden“, so eine Stadtsprecherin. In einer Gemeinschaftsunterkunft sei zudem eine größere Familie betroffen.

Auch breitet sich die hochansteckende Delta-Variante in Düsseldorf weiter aus. Mittlerweile ist beinahe die Hälfte der neuen Infektionen auf diese Variante zurückzuführen. So wurde in der vergangenen Woche bei 32 von 81 neuen Corona-Fällen die Delta-Variante nachgewiesen. Fast alle Betroffenen sind Reiserückkehrer oder deren enge Kontaktpersonen. Nur bei einzelnen Übertragungen konnte keine Infektionsquelle ausfindig gemacht werden, heißt es von der Stadt.

Am 25. Juni hatte die Sieben-Tage-Inzidenz in Düsseldorf ihren vorläufigen Tiefpunkt erreicht. 5,5 Infektionen in den vergangenen sieben Tagen pro 100.000 Einwohner wurden zu dem Zeitpunkt registriert. Seitdem ist die Zahl langsam, aber stetig gestiegen. Am Montag lag die Wocheninzidenz bei 13,2, ein Jahr zuvor bei 23,4.