Steigende Mieten in Düsseldorf : Bürgerbegehren für bezahlbares Wohnen

Düsseldorf Ein Bündnis will erreichen, dass die Düsseldorfer über eine Milieuschutzsatzung für zunächst 13 Wohngebiete abstimmen dürfen. Modernisierungen, durch die Mieten steigen, müssten dann künftig genehmigt werden.

Ein breites Bündnis aus zahlreichen Düsseldorfer Organisationen plant ein Bürgerbegehren unter dem Titel „Wohnen bleiben im Viertel“. Ihr Ziel ist es, dass für (zunächst) 13 Wohngebiete in der Stadt eine sogenannte Milieuschutzsatzung erlassen wird, die starke Mietsteigerungen verhindern soll. In den betroffenen Gebieten würden teure Umbauten von Wohnungen, die über nötige Sanierungen hinausgehen, genehmigungspflichtig; die Umwandlung von Miet- und Eigentumswohnungen würde eingeschränkt und die Stadt erhielte bei Grundstücks- und Wohnungsverkäufen ein Vorkaufsrecht.

Anliegen Bezahlbarer Wohnraum in Düsseldorf ist knapp. Besonders nach umfassenden Modernisierungen von Wohnungen drohen oft Mieterhöhungen, die sich die bisherigen Mieter nicht leisten können. So etwas soll künftig verhindert werden. „Das heißt nicht, dass künftig gar nicht mehr saniert werden soll“, betont Klar. Es gehe aber da­rum, dass dabei ein sinnvoller Rahmen eingehalten werden solle – und Vermieter nicht Luxussanierungen nutzen können sollen, um Mieter zu verdrängen. Der Vertretungsberechtigte Rudi Voller (SKFM) betont, man erfinde hier nichts Neues, sondern nutze die Möglichkeiten des Gesetzes. „Viele Städte haben das so gemacht.“ Nicht klar ist bisher, wie hoch die Folgekosten wären – denn die Stadt müsste die Einhaltung der Satzung ja kontrollieren und etwa alle Anträge auf Modernisierung in den entsprechenden Vierteln prüfen. Den bürokratischen Aufwand, der der Stadt dabei entsteht, hält das Bündnis für zu bewältigen.