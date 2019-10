Hinterhöfe in Düsseldorf : Ein Ort, der entschleunigt

Stefania Lettini hat 2005 das Lettinis im Hinterhof an der Jahnstraße eröffnet. Dort verkauft sie italienische Spezialitäten.

Stefania Lettini und Saskia Vierhuf teilen sich einen Hinterhof an der Jahnstraße in Friedrichstadt.

Saskia Vierhuf schaltet die Kaffeemaschine an, die hinter dem Tresen steht. „Cappuccino?“, fragt sie, während sie einen Unterteller raussucht. „Für dich auch, Stef?“, ruft sie. Vier Tassen lässt sie durch den italienischen Automaten laufen, stellt sich wieder vor den Tresen. Weil das nicht ihr Tresen ist, sondern Stefs, die eigentlich Stefania Lettini heißt und der das italienische Feinkostgeschäft Lettinis gehört. Saskia Vierhuf ist nur die Nachbarin, wobei „nur“ das falsche Wort ist. Die beiden Frauen sind Freundinnen geworden, die sich an einem besonderen Ort in Friedrichstadt einen Traum erfüllt haben. Jede ihren eigenen, und trotzdem sind Lettini und Vierhuf irgendwie miteinander verbunden, anders als andere Nachbarn, die nebeneinander arbeiten, an einer Straße, die gut frequentiert ist, an der es ein Kommen und Gehen gibt. Die beiden Frauen teilen sich einen Hinterhof an der Jahnstraße, der versteckt liegt, bei dem man von außen nicht ahnt, was sich dort verbirgt.

Fast 15 Jahre ist es her, als Stefania Lettini ein Italien-Zentrum eröffnen wollte. Sie hatte keine Ahnung vom Einzelhandel, kam ganz frisch von der Uni. Aber die Idee war da, und sie suchte die richtige Location. Die sie in Friedrichstadt fand, in jenem Hinterhof mit der viel zu großen Fläche, zu versteckt, zu runtergekommen, „die Leute haben mich für verrückt erklärt“, sagt die 43-Jährige. Aber sie verliebte sich, steckte all ihr Geld in die alte Halle mit den schlecht verglasten Fenstern, den zu hohen Decken, „als ich anfing, war ich pleite“. Statt Deko gab es große Strohballen, die Lettini zwischen den Regalen verteilte, um den Raum zu füllen. „Es muss krass gewesen sein“, sagt Saskia Vierhuf, die schon einige Geschichten gehört hat von den Anfängen im Hinterhof an der Jahnstraße, die selbst so manche schlaflose Nacht hatte, ob sie die richtige Entscheidung getroffen hat, die aber immer etwas Besonderes suchte, für ihr besonderes Handwerk. „Man muss mutig sein“, sagt Vierhuf. 2013 eröffnete sie ihren Laden mit dem schönen Namen Villa Rosa Lotta.

Heute wollen Saskia Vierhuf und Stefania Lettini nicht mehr weg aus dem Hinterhof. „Er entschleunigt, und ich kann mich hier austoben“, sagt Lettini. Mitten in der Stadt, und trotzdem so ruhig. Das ist es auch, was Saskia Vierhuf schätzt. Und dass jeder Hinterhof seinen eigenen Charme hat, individuell ist, „so was sollte erhalten bleiben, im Moment wird zu viel zugebaut“, sagt die 48-jährige Meerbuscherin, die ihr Atelier in dem weißen Backsteinhaus mit den weißen Fensterrahmen hat, an denen eine Wimpelkette hängt mit dem Namen ihres Ladens, die alte Weinkisten vor die Tür stellt, in denen die Kunden stöbern können auf der Suche nach einer Kerze. Über ihrem Eingang wächst wilder Wein, der grüne und dunkelrote Blätter trägt, auf den Mauern vor den Fenstern stehen kleine Blumenkübel.

Individuelle Kerzen gestaltet Saskia Vierhuf in ihrem kleinen Atelier, in dem es auch Kissen und Schmuck gibt. Foto: nika

Ein Gang trennt ihr Atelier von Stefania Lettinis Feinkostgeschäft, kaum drei Meter breit, eine Lichterkette hängt zwischen den Mauern. Stefania Lettini hat ihre Fensterrahmen rot gestrichen, viele Kübel aus Holz aufgestellt, die selbst zusammengezimmert sind. Darin wachsen Rosmarin und Salbei, Lavendel und Oregano; in einer Ecke steht eine Bank aus alten Europaletten. Gute Kunden bekommen bei Stefania Lettini einen Kaffee, „aber wir sind kein Café“, sagt Lettini. Sie verkauft Wein und Antipasti, Brotaufstriche und Olivenöle. Und Saskia Vierhuf hat ohnehin keine festen Öffnungszeiten, ihr Laden ist vor allem Atelier, in dem sie ihre Kerzen gestaltet – für Taufen, Hochzeiten, Unternehmen oder einfach so zum Verschenken. Einmal im Monat macht aber auch die 48-Jährige das Atelier auf, wenn Stefania Lettini zum Probier-Samstag einlädt. „Dann ist viel los an der Jahnstraße“, sagt Lettini, die ihren Eingang passend zu den Fenstern rot gestrichen hat. Vor dem Rolltor stehen vier Holzstühle, die nicht die gleiche Farbe haben, auf dem Tisch liegt eine rot-weiß-karierte Decke.

In großen Holzkisten wachsen Kräuter wie Oregano, Salbei, Rosmarin und Thymian. Foto: nika

Bei Vierhuf hängt eine Wimpelkette vor dem Fenster mit dem Namen ihres Ladens. Foto: nika

Vor ihren Eingang hat Lettini ein paar Terrakotta-Töpfe gestellt. Foto: nika

Der Hof im „Shabby-Chic“-Stil mit den alten Gebäuden, in denen die beiden Frauen arbeiten. Foto: nika