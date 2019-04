Mein Laden : Italienische Genussmomente mitten in Düsseldorf

Friedrichstadt Seit 14 Jahren betreibt die Italienerin Stefania Lettini in einem idyllischen Hinterhof an der Jahnstraße das „Lettinis“.

Obwohl Stefania Lettini schon seit ihrem siebten Lebensjahr in Düsseldorf wohnt und die Stadt am Rhein mit ihrer Internationalität und ihren kurzen Wegen längst liebgewonnen hat, ist ihre „Herzensheimat“ das italienische Apulien geblieben. „Nach wie vor leben viele meiner Verwandten dort, und es ist mir sehr wichtig, regelmäßig dorthin zu reisen“, erzählt sie. Und weil es immer schon ihr großer Traum war, ein Stück dieser Heimat nach Düsseldorf zu holen, eröffnete sie – nach ihrem BWL-Studium – im Jahr 2005 das „Lettinis“.

Rund 90 Prozent ihrer Waren gibt es in Düsseldorf exklusiv nur bei ihr. Deshalb ist sie einmal im Monat in Italien unterwegs – auch in den in Deutschland nicht so bekannten Regionen – um in kleinen Manufakturen außergewöhnliche Produkte wie etwa das zarte, handmassierte Schweinefilet aus Venetien zu entdecken.