Stefan Lohmann : Wie Großveranstaltungen grüner werden

Für Stefan Lohmann schließen sich Klimabewusstsein und wirtschaftliche Existenz aber nicht aus. Foto: Meet Gernany

DÜSSELDORF Nachhaltigkeit sei nicht das Problem, sondern die Lösung für die Veranstaltungsbranche, sagt Eventmanager Stefan Lohmann. Als Vorbild nennt er die jährliche Düsseldorfer Gala zur Verleihung des Nachhaltigkeitspreises.

Großveranstaltungen sind selten ressourcenschonend. Viele Gäste reisen mit dem Auto an, der Stromverbrauch ist riesig, die Abfallproduktion immens. Doch Klima- und Energie-Krise machen deutlich, dass die Branche sich wandeln muss. Auch wenn sich viele Unternehmen nach Jahren des pandemiebedingten Ausfalls verständlicherweise nach einer zurückkehrenden Normalität sehnen. Für Stefan Lohmann schließen sich Klimabewusstsein und wirtschaftliche Existenz aber nicht aus, im Gegenteil. „Nachhaltigkeit ist nicht das Problem der Veranstaltungsbranche, sondern die Lösung“, sagt er.

Der gebürtige Xantener ist Mit-Initiator eines Stufenplans zur Klimaneutralität in der Veranstaltungsbranche bis 2025. Zudem gründete der Artist Relations Manager mit www.sustainable-event-solutions.de eine Online-Plattform, welche die umweltbewussten Unternehmen der Branche sichtbar und findbar macht. Als Co-Autor im in diesem Jahr erschienenen „Praxis-Guide für mehr Nachhaltigkeit in der Eventbranche“ erläutert er, wie die Transformation zu einer klimaneutralen Veranstaltungswirtschaft gelingen kann – dabei nennt er die Verleihung des Deutschen Nachhaltigkeitspreises in Düsseldorf als Vorbild, dessen offizieller Partner Lohmann inzwischen ist.

Seit 15 Jahren prämiert die ausrichtende Stiftung gemeinsam mit der Bundesregierung Akteure, innovative Start-ups oder besonders nachhaltige Produkte, die als „wegweisende Beiträge zur Transformation in eine nachhaltige Zukunft“ gelten. Mit acht Wettbewerben ist es der umfassendste Preis seiner Art in Europa. 2000 Gäste werden zur Prämierung im Dezember im Düsseldorfer Maritim erwartet.

„Wer die Nachhaltigkeitsleistungen anderer bewertet, muss sich auch selbst an höchsten Maßstäben messen lassen“, schreiben die Veranstalter auf ihrer Internetseite und geben dort Einblicke in ihre eigene Nachhaltigkeitsstrategie. „Die Anreise der Gäste, der Verzicht auf überflüssige Druckstücke, Zusammenarbeit mit Subunternehmern aus der Region, smartes Catering“, zählt Projektmanagerin Lea Höttinger die wichtigsten Punkte auf. Unter anderem setze man auf elektronische Projektionsflächen statt individuell gebauter Kulissen zur einmaligen Nutzung, der Shuttleservice ist elektrisch betrieben und das Abendmenü von der veganen Spitzenköchin Josita Hartanto aus ökologischen und fair gehandelten Zutaten kreiert.

Komplette Klimaneutralität wird eine Großveranstaltung aus sich heraus damit zwar auch nicht erreichen können, wissen die Veranstalter. Für die restliche CO ² -Kompensation nutze man daher Modelle wie die der Stiftung „Allianz für Entwicklung und Klima“, welche 2018 vom Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung gegründet wurde.

Konzepte und Strategien wie die des DNP seien zumindest ein Ansatz, könnten Vorbildcharakter für die Branche haben, meint Lohmann. Wichtiger sei aber der positive Einfluss auf die Besucher, den solche „Green Events“ mit einer nachhaltigen Ausrichtung haben könnten. „Unsere Branche kann einen positiven Kipp-Punkt auf die Gesellschaft ausmachen, da wir mehrfach Millionen von Besuchern erreichen“, sagt er. Wenn Veranstalter und Stars mit positivem Beispiel vorangehen, bringe das nicht nur die Gäste zum Nachdenken, sondern sie könnten – richtig kommuniziert – auch marketingtechnisch wirken.

Konkret beschreibt Lohmann auch, welches Potential zur Nachhaltigkeit der Wirtschaftszweig entfalten kann. „Die Event-Branche alleine könnte enorm viel Solarstrom produzieren“, sagt er und denkt an die riesigen, ungenutzten Dachflächen von Stadien und deren Parkplätzen. In der Amsterdamer Johann-Cruyff-Arena wird dies bereits umgesetzt: 4200 Solarmodule und Speicheranlagen in und um das Stadion reichen aus, um die komplette Beleuchtung und Technik grün zu betreiben.