Steakhaus-Kette aus Düsseldorf : Maredo kommt zurück - Investor kauft Markenrechte

Maredo an der Kö in Düsseldorf. Foto: dpa/Marcel Kusch

Düsseldorf Die Düsseldorfer Steakhaus-Kette Maredo hat vor knapp sechs Monaten alle Restaurants geschlossen, der Betreiber war insolvent. Jetzt hat ein Investor die Markenrechte gekauft und will wieder Lokale unter dem Namen eröffnen - auch in Düsseldorf.

Den Anfang sollen in den ersten beiden Juli-Wochen Maredo-Restaurants in Dortmund, Berlin und Mülheim an der Ruhr machen, wie Antoniadis am Donnerstag mitteilte. Bis Jahresende sollen dann in bis zu 12 Maredo-Lokalen wieder Steaks gegrillt werden, unter anderem in Frankfurt, Stuttgart und Düsseldorf. Etwa 300 neue Arbeitsplätze sollen entstehen.