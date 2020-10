Am Staufenplatz in Düsseldorf : Ein Volksfest in der Light-Version

Oliver Wilmering, Ralf Malfertheiner und Kevin Traber (von links) haben eine Mini-Kirmes am Staufenplatz geplant. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Düsseldorf 23 Schausteller bauen derzeit am Staufenplatz Riesenrad, Geisterbahn und Karussells auf, denn ab Freitag soll es „Freizeitspaß unter Corona-Bedingungen“ geben. Eine verspätete Grafenberger Osterkirmes sei das Fest aber nicht.

Die Vorfreude ist Oliver Wilmering und Ralf Malfertheiner anzumerken. Beim Blick auf das, was da gerade am Staufenplatz entsteht, leuchten die Augen der Schausteller. Ein Riesenrad wächst in die Höhe, der Boden des Autoscooters ist ausgelegt, die Fassade der Geisterbahn steht, das Kinderkarussell wirkt so, als könne es losgehen. Alles scheint, als startete die deutlich verspätete Grafenberger Osterkirmes. „Kirmes darf man in der aktuellen Zeit nicht mehr sagen“, meint aber Wilmering, der Vorsitzende des Schaustellerverbandes Düsseldorf. „Wir veranstalten deshalb Freizeitspaß unter Corona-Bedingungen.“

So sperrig der Begriff auch ist, so treffend ist er auch. Denn was vor den Toren des deutschen Tischtenniszentrums ab Freitag, 9. Oktober, präsentiert wird, ist ein Volksfest in der Light-Version. „Sonst ist die Fläche, die wir bespielen, gut 2000 Quadratmeter größer – nicht eingezäunt und die Besucherzahl ist auch nicht begrenzt“, sagt Wilmering und ergänzt: „Normalerweise stehen die Fahrgeschäfte dichter beieinander. Diesmal können nur 23 Schausteller ihre Fahrgeschäfte aufbauen. Ansonsten sind es 20 mehr.“

Info Am Freitag geht es auf dem Staufenplatz los Wann Start ist am 9. Oktober. Am 18. Oktober ist der letzte Tag. Öffnungszeiten Wochentags von 14 bis 21 Uhr (Verlängerung bis 22 Uhr möglich); samstags und sonntags von 12 bis 21 beziehungsweise 22 Uhr Wo Auf dem Staufenplatz in Grafenberg Was Ein familienorientiertes, kirmesähnliches Angebot von 23 Schaustellern unter Einhaltung der Corona-Schutzverordnung

Um die Kontrolle über die Veranstaltung zu behalten, wird es einen zentralen Eingang mit Besucherregistrierung geben. „Jeder kann kommen, wann er will. Aber wenn 500 Besucher auf dem Gelände sind, lassen wir niemanden mehr rein“, berichtet der Schausteller-Chef. „Das kann dazu führen, dass man am Eingang auch mal warten muss. Wir tun aber alles, um dem Gesundheitsschutz gerecht zu werden.“ Dies auch aus Eigeninteresse: „Die Schausteller sind zu 100 Prozent Familienunternehmen. Keiner will, dass jemand aus der eigenen Familie erkrankt“, sagt Malfertheiner, der zweite Vorsitzende des Verbandes. Deshalb investierte er in sein Pferderennen und kaufte durchsichtige Planen zur Abtrennung. „Wenn die Spieler wechseln, bekommen sie auch immer frisch desinfizierte Bälle. An jeder Ecke steht ein Ständer mit Desinfektionsmitteln und spielen darf man bei uns nur, wenn man eine Maske trägt“, sagt Malfertheiner.

Die zusätzlichen Ausgaben, zu denen auch die Einzäunung des Geländes und die deutlich höhere Zahl an Security-Mitarbeitern gehören, müssen finanziert werden. Deshalb erheben die Schausteller am Eingang erstmals einen Hygienebeitrag von einem Euro pro Besucher. „Dafür bekommt man ein farbiges Armband und kann sich bei uns so lange man möchte Corona-konform amüsieren“, sagt Wilmering. „Corona-konform deshalb, weil die Security und die Schausteller selber auf den Corona-Abstand und auf die Nutzung des Mund-Nasen-Schutzes an den entsprechenden Stellen achten.“

Das sind alles keine Bedingungen, die den wirtschaftlich arg gebeutelten Schaustellern zum finanziellen Befreiungsschlag verhelfen werden. Sie rechnen mit 30 bis 40 Prozent des Umsatzes der normalen Osterkirmes. „Es geht eigentlich nur um Verlustminimierung, nicht darum, das große Geschäft zu machen. Man macht sich Sorgen, wie lange es geschäftlich noch weitergeht. Viele von uns haben schon Kredite aufgenommen, um andere Kredite zu bezahlen. Das geht nicht mehr lange gut“, gesteht Malfertheiner. „Das ist für die Psyche gerade sehr anstrengend. Ich schlafe nicht mehr richtig und bin mit den Nerven ziemlich runter.“