Aus den Düsseldorfer Stadtteilen Stadtteiltreff „Rund“ steht vor dem Aus

Seit vier Jahren gibt es den Stadtteiltreff „Das Rund“ am Staufenplatz, der damals dort in ein leerstehendes Ladenlokal einzog. Und die Kooperationsgemeinschaft mit dem Bürgerverein Grafenberg, dem DRK-Seniorenzentrum Grafental, der Graf-Recke-Stiftung und den beiden Kirchengemeinden hat dort bis heute eine ziemlich erfolgreiche Arbeit abgeliefert. Denn endlich bekam Grafenberg, das ja nicht so wirklich über ein Zentrum verfügt, einen echten Anlaufpunkt – für Hilfestellung, Information, Beschwerden, zum Austausch, für Lesungen, Ausstellungen oder oder einfach nur, um zu quatschen.