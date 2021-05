Europa in Düsseldorf : Virtuell Europa in Düsseldorf aufspüren

Stadtführerin Brigritte Rey-Brögger wird bei einer virtuellen Führung zur Europawoche von Jörg Allenstein gefilmt. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Eine Stadtführung besucht Orte, die Düsseldorfs vielfältige Beziehungen zu Europa zeigen. Sie ist Teil einer großen Veranstaltungsreihe, die als Ersatz für das Fest zum Europatag organisiert wurde.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Julia Brabeck

Düsseldorf war schon früh sehr eng mit Partnern und Nachbarn verbunden. Diese Nähe spiegelt sich in vielen Orten und Geschichten wider. Man muss nur etwas genauer hinsehen, um in der Innenstadt die Spuren zu entdecken. Und dabei hilft Brigitte Rey-Brögger mit einer virtuellen Europa-Führung. Die gebürtige Französin mit charmantem Akzent geleitet ihre Zuschauer durch die Altstadt, versorgt sie mit vielen Informationen rund um das Thema Europa und spannt dabei den Bogen von der Römerzeit bis heute. Untermalt werden ihre Geschichten von stimmungsvollen Bildern, die Kameramann Jörg Allenstein, ebenfalls ein erfahrener Stadtführer, bei dem raschen Gang durch die historischen Straßen einfängt.

„Die europäischen Beziehungen sind in Düsseldorf schon viel älter als die EU“, sagt Rey-Brögger und führt als einen Grund dafür den Rhein an. Dieser machte schon früh die an ihn liegenden Städte zu wichtigen Wirtschaftszentren. „Später haben Jan Wellem und seine Frau Anna Maria de‘ Medici die Stadt durch die von ihnen gegründete Gemäldegalerie in ganz Europa bekannt gemacht“, sagt die Stadtführerin, während Allenstein das passende historische Gebäude am Burgplatz zeigt. Die Teilnehmer am heimischen PC erfahren beispielsweise, wie Heinrich Heine als Auslandskorrespondent in Paris als Kulturvermittler fungiert hat und welche Städtepartnerschaften Düsseldorf pflegt.

Bei dem einstündigen Rundgang werden aber auch viele Institutionen angelaufen, die heute das europäische Miteinander fördern sollen, wie das Polnische Institut in der Citadellstraße oder das Französische Institut in der Bilker Straße. Zudem wird gezeigt, wie sehr sich Europa in den Angeboten der Stadt widerspiegelt. Das wird zum Beispiel an Hand der vielen europäischen Modelabels auf der Kö, am internationalen Angebot am Carlsplatz oder an der vielfältigen Gastronomie in der Altstadt deutlich.

In den nächsten Tagen wird die virtuelle und kostenfreie Führung mehrfach wiederholt. Sie ist Teil der Veranstaltungsreihe „Europe in the City“, die sich das Büro „Europe Direct“ der Stadt in Kooperation mit der Tourismus GmbH hat einfallen lassen. Diese soll einen Ersatz für das Fest bieten, mit dem seit 20 Jahren sonst der Europatag auf dem Marktplatz vor dem Rathaus gefeiert wird. Bis zum 9. Mai werden nun stattdessen unterschiedliche Veranstaltungen und Beiträge zu der europäischen Idee von Vielfalt und Solidarität präsentiert.

Entstanden ist eine Online-Plattform mit mehr als 60 Beiträgen und Aktionen rund um Europa. So können die Bürger zum Beispiel an einem Europa-Quiz und Diskussionen zu den Themen Klimaschutz, Digitalisierung und Migration in Europa teilnehmen oder Kunstausstellungen, Filme und Fotoprojekte anschauen und dabei in verschiedene Landeskulturen eintauchen. „Diese Veranstaltungsreihe ist für Europa ein Lichtblick, und wir sind stolz, dass sich so viele Akteure daran beteiligen“, sagt Jessica Breitkopf vom Büro für Internationale und Europäische Angelegenheiten im Rathaus.

Für Freitag, 7. Mai, lädt die Deutsch-Griechische Gesellschaft zum Beispiel von 19 bis 20 Uhr dazu ein, sich bei einem Online-Tanzkurs ein Stück griechisches Lebensgefühl in das eigene Wohnzimmer zu holen. Die Düsseldorfer Filmkunstkinos haben für „Europe in the city“ ein Kinoerlebnis zusammengestellt, das als Pantoffelkino-Filmreihe online abrufbar ist. Gerade jetzt, wo das Reisen kaum möglich ist, ist das Fernweh am größten. Mit den Filmen können sich die Zuschauer an ganz persönliche Sehnsuchtsorte träumen oder aber auch nur die Urlaubszeit visuell und emotional verlängern

Beim Buch-Talk Ddorf am Dienstag um 19 Uhr stellen Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stadtbüchereien Düsseldorf und andere Buchfans in Kooperation mit der örtlichen Hörbuchhandlung Romeike Bücher vor, die sie besonders begeistern. Bei den maximal fünfminütigen persönlichen Buchtipps steht in dieser Ausgabe Europa im Fokus. Dabei sind Romane oder Lyrik europäischer Autoren ebenso willkommen wie Sachbücher oder Reiseberichte über Europa.