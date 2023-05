Bauen in Düsseldorf Startschuss für Neubaugebiet am Tulpenweg

Es ist das aktuell wichtigste Bauprojekt im Stadtbezirk 8: Entlang von Königsberger Straße und Tulpenweg entsteht auf einem 22.000 Quadratmeter großen Grundstück, auf dem früher eine Lagerhalle für Röhren des Stahlhandels Hoberg & Driesch stand, ein neues Quartier, in dem insgesamt 194 Wohnungen realisiert werden sollen. Mit dem am 1. April gefassten Satzungsbeschluss ist nun eine weitere Hürde genommen. Jochen Siemes, Projektleiter beim Investor Wilma, ist nun zuversichtlich, im nächsten Jahr mit dem Bau beginnen zu können. „Ende des Jahres sollte die Baugenehmigung vorliegen. Ziel ist es dann, in zwei Bauabschnitten bis 2026, spätestens bis 2027 mit allem fertig zu sein“, sagt er. Dafür musste zunächst der Flächennutzungsplan geändert werden, der hier eigentlich Gewerbe vorsieht.