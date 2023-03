Start-Up in Düsseldorf Reparieren statt Wegwerfen

Was tun, wenn das T-Shirt ein Loch bekommt, die Hose an der Naht aufreißt oder der Schuh seinen Absatz verliert? In den meisten Fällen landet das vielleicht noch zu rettende Kleidungsstück in Deutschland dann wohl im Müll. Das zumindest zeigt eine von Greenpeace beauftragte, repräsentative Umfrage aus dem vergangenen Jahr. Unter den 1002 Befragten im Alter zwischen 18 und 69 Jahren gaben gerade mal die Hälfte an, kaputte Kleidung auch reparieren zu lassen.