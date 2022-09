Wirtschaft in Düsseldorf : Start-up für Haarersatz sammelt fünf Millionen Euro ein

Düsseldorf Die drei Gründer von O.C. Hairsystems aus Düsseldorf setzen auf Wachstum in ganz Europa. Dabei helfen jetzt zahlreiche Investoren mit bekannten Namen.

Das vor gut zwei Jahren gegründete Unternehmen O.C. Hairsystems hat erstmals Anteile am Unternehmen verkauft und so fünf Millionen Euro eingesammelt. Mit diesem Kapital und der Expertise der neuen Investoren soll ein auf den gesamten europäischen Markt ausgerichteter Wachstumskurs eingeschlagen werden.

Das Start-up bietet Haarersatz an, das in Form von auf Folien oder Netzen angebrachtem Echthaar passgenau verklebt wird und eine sichere Alternative zur Haartransplantation sein soll. Neben dem Standort im Medienhafen gibt es mittlerweile Filialen in München und Berlin. Eine Eröffnung in Stuttgart ist für nächste Woche geplant. Weitere Stationen sollen laut Mitgründer und CEO Alessandro Causarano Frankfurt und Hamburg sein, als erste Stadt außerhalb Deutschlands könnte Wien folgen. 60 Mitarbeiter sind mittlerweile beschäftigt. Die wirtschaftliche Entwicklung sei gut und im Kerngeschäft profitabel, sagt Causarano. Im zweistelligen Millionenbereich soll der Umsatz im nächsten Jahr liegen. Zu den Gewinnaussichten sagt der CEO nichts, nur so viel: „Wir haben alles auf Wachstum ausgerichtet und nicht auf kurzfristige Profitabilität“ Neue Produkte wie Haarersatz als Trendfrisur oder andere kaschierende Hilfen bei erstem Haarausfall sollen zudem weiterentwickelt werden.