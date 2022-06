Starkregen in Düsseldorf​: Viele Fragen zum Hochwasser​

Düsseldorf In der Bezirksvertretung 8 gibt es mehrere Anfragen zu Starkregenereignissen in Düsseldorf. Dabei geht es auch um die Leistungsfähigkeit der städtischen Kanäle.

So wollen CDU und Grüne wissen, wie es um den Einsatz von Cell Broadcast (Warnmeldung per SMS) steht, da ein für September geplanter, flächendeckender Test des Systems offenbar verschoben wurde und die Einführung 2023 so kaum zu halten sein werde.

CDU und Grüne wollen darüber hinaus erfahren, wann endlich die digitalen Pegel der Düssel kommen. Eine Abfrage der Pegelverfügbarkeit im Mai habe ergeben, dass die Pegelstände des Stadtentwässerungsbetriebes weder per App noch im Internet in Echtzeit abrufbar seien. Beide Parteien greifen zudem das Starkregenereignis am 20. Mai auf, als es in Vennhausen zu Rückstauungen beim Kanalablauf kam.