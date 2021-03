Kostenpflichtiger Inhalt: Einkaufen in Düsseldorfer Stadtteilen : Starker Shopping-Start in Flingern

Helena Kühne hat für den Montagnachmittag 20 Termine für das Geschäft „Unterhaltung“ in Flingern vergeben. Foto: Uwe-Jens Ruhnau

Düsseldorf Es muss nicht immer City sein: Die Düsseldorfer kaufen gerne auch in ihrem Viertel ein. Das zeigte sich am Montag beispielsweise in Flingern. In Friedrichstadt denkt man ein ein kleines Testzentrum für Kunden.