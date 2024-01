Lage spitzt sich zu Handwerk wird vermutlich nur noch halb so stark wachsen

Und: Das Handwerk benötigt Fachkräfte, die Branche funktioniert nur mit qualifiziertem Personal. Die Fachkräftesicherung sei demnach „ein Existenzthema“. Zwar werden Klimaberufe in der Branche stark nachgefragt; insgesamt schrumpfte der Mitarbeiterbestand zum Jahresende jedoch um ein Prozent. Die Gleichwertigkeit von beruflicher und akademischer Bildung müsse nicht nur auf Landes-, sondern auch auf Bundesebene gestärkt werden, Politik sollte mehr Betreuungsangebote insbesondere im Übergangssektor zwischen Schule und Beruf anbieten. „Bei uns im Handwerk könnte auch die Migration ein großer Teil der Lösung sein“, sagt Andreas Ehlert. Doch derzeit habe Deutschland große Schwierigkeiten, qualifizierte Zuwanderer in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Zum Vergleich: In anderen Ländern ist der Anteil geflüchteter Ukrainer im Arbeitsmarkt doppelt so hoch wie in Deutschland.