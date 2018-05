Düsseldorf: Starke App, mäßige Räder: Mobike

Wer ist der Anbieter? Das chinesische Unternehmen Mobike hat vor einer Woche seinen Dienst in Düsseldorf gestartet - mit zunächst 600 Rädern mit roten Felgen.

Wie funktioniert das Ausleihen? So gut wie nirgendwo sonst. Die Chinesen haben eine tolle, übersichtliche App entwickelt: Die Räder werden auf einer Karte angezeigt. Zur Ausleihe muss man nur einen QR-Code auf dem Rad scannen, dann schnappt das Schloss auf. Bislang bedient Mobike nur einen Bereich in der Innenstadt. Was kostet es? Einen Euro pro 20 Minuten Fahrt. Zudem gibt es Abos: 30 Tage kosten aktuell als Einführungspreis 12,50 Euro, längere Zeiträume werden günstiger. Wie gut sind die Räder? Bei weitem nicht so gut wie die App. Es handelt sich um sehr einfache, wenig schwungvolle Räder mit Dreigang-schaltung - für längere Touren nicht geeignet. Gut sind der integrierte Fahrradkorb und der mit einfachen Handgriffen höhenverstellbare Sattel. Spannend wird, wie diese Räder nach einigen Monaten aussehen. Fazit Mobike bietet ein praktisches System, aber wenig Fahrspaß. arl