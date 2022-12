Liebe in Düsseldorf Auf der Suche nach Angelina

In dem italienischen Café in Wersten läuft jetzt romantischer Pop. Dyakov hat immer noch nichts bestellt. „Dancing in the dark/With you beetween my arms“ singt Ed Shearan aus dem Radio, aber so weit ist der Protagonist dieser Geschichte noch nicht. Einige Wochen, nachdem er die Aushänge aufgehängt hat, sind viele bereits wieder verschwunden. Dyakov hat Angelina nicht gefunden. Aber er denkt immer noch an sie. Und, wer weiß, vielleicht klappt es ja über diesen Artikel.