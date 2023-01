Großprojekt in Düsseldorf Standort der neuen Oper steht erst vor der Sommerpause fest

In Düsseldorf wird viel über die neue Oper diskutiert, aber Opernfans müssen sich gedulden. Erst in einigen Monaten fallen die maßgeblichen Entscheidungen. Das Einzige, was bislang wirklich feststeht, ist der Entschluss, den Opernkomplex an der Heinrich-Heine-Allee nicht zu sanieren, sondern eine „Oper für alle“ neu zu errichten. Wo dies geschieht, steht noch nicht fest. Zur Auswahl stehen der heutige Standort und das Areal des ehemaligen Kaufhofs am Wehrhahn.