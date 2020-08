Comeback mit viel Prominenz : Ständehaus Treff ausnahmsweise in der Arena

Düsseldorf Comeback mit viel Prominenz: Das erste Mal nach dem Shutdown versammelten sich Top-Netzwerker. Stargast war CDU-Politiker Friedrich Merz.

Ein dunkler Teppich schützte einen Teil des Rasens in der Merkur Spiel-Arena, das Dach war zugezogen, das Licht gedimmt. In dieser besonderen Atmosphäre und unter Corona-Bedingungen startete die Rheinische Post Mediengruppe wieder mit einem der wichtigsten Netzwerkformate in der Region. Ausnahmsweise fand der „Ständehaus Treff“ in der Arena statt. Gast auf der Bühne war der CDU-Wirtschaftsexperte Friedrich Merz (64). Der Wirtschaftsanwalt ist einer der Bewerber um das Amt des CDU-Vorsitzenden. In Düsseldorf stellte er sich den Fragen von Moritz Döbler, Chefredakteur der Rheinischen Post. Gut 500 Gäste waren im Stadion. Gesprächsstoff gab es genug: Döbler sprach mit Merz über die Kanzlerkandidatur. Auch dessen eigene Erfahrungen mit der Corona-Pandemie waren Thema in der Arena. Denn Mitte März litt der frühere Fraktionschef der Christdemokraten im Bundestag selbst an Covid-19, war im heimischen Arnsberg in Quarantäne.