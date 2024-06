Netzwerken in Düsseldorf Außenministerin Annalena Baerbock zu Gast beim Ständehaustreff

Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs Anfang Oktober war Außenministerin Annalena Baerbock bereits sieben Mal in der Krisenregion unterwegs, nach Beginn des Angriffskriegs in der Ukraine im Februar 2022 war sie das erste Kabinettsmitglied, das Mitte Mai Kiew besuchte. Als erste Frau in diesem Amt präsentiert Baerbock außerdem die politischen Leitlinien einer feministischen Außenpolitik. Beim zweiten Ständehaustreff in diesem Jahr stellte sie sich den Fragen von RP-Chefredakteur Moritz Döbler.