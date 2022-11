Ständehaus-Treff der Rheinischen Post : Philosophie und Gans

Düsseldorf Beim letzten Ständehaus-Treff des Jahres lauschten rund 400 geladene Gäste, darunter viele Spitzen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, dem Publizisten Richard David Precht.

Auf der Bühne ließ sich nach der Hauptspeise ein Gast erleben, der immer wieder für kontroverse Debattenbeiträge sorgt. Der Philosoph, Publizist und Moderator Richard David Precht hat in seinem jüngsten, gemeinsam mit Harald Welzer verfassten Buch scharfe Kritik an den Medien geübt. Für seine Äußerungen zum Ukraine-Krieg wurde der 57-Jährige, der in Düsseldorf lebt, selbst harsch kritisiert. Das Gespräch führte RP-Chefredakteur Moritz Döbler. Der Florist Lutz Smits hatte den Blumenschmuck auf den Tischen in Anspielung auf den bekannten Denker auf der Bühne in Form eines Gehirns gestaltet.