Stockum : Evonik-Chef zu Gast beim Ständehaus-Treff

Der Rasen in der Merkur Spiel-Arena wurde zur Event-Location für die 400 geladenen Gäste. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stockum Zum 90. Mal fand der Netzwerkergipfel der Rheinischen Post statt. Christian Kullmann stand dieses Mal im Mittelpunkt. Die rund 400 Gäste wurden auf dem Rasen der Merkur Spiel-Arena empfangen.

Es gab viele Themen, auf die der RP-Chefredakteur Moritz Döbler am Montagabend eingehen wollte – saß er doch auf dem Podium mit einem hochrangigen deutschen Manager: Christian Kullmann. Der Chef des weltweit führenden Unternehmens der Spezialchemie – Evonik – war zu Gast beim Ständehaus-Treff, der dieses Mal in der Merkur Spiel-Arena in Stockum stattfand.