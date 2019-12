Stadt Düsseldorf hilft Obdachlosen : Mit einer Probewohnung zurück ins Leben

Düsseldorf Vor wenigen Monaten campierten Jasmin und Patrick noch am NRW-Forrum in Düsseldorf. Mithilfe der Stadt haben sie nun eine Wohnung gefunden und freuen sich auf ihr erstes Kind.

Das Paar gehörte zu der Gruppe, die im vergangenen Jahr am NRW-Forum campiert hatte und dann in das Haus an der Völklinger Straße gezogen war. Dies ist aber keine geeignete Umgebung für ein neugeborenes Baby, weshalb die Stadt nach einer anderen Unterbringungsmöglichkeit gesucht hatte. Patrick und Jasmin waren in den vergangenen Jahren beide wiederholt wohnungslos und nahmen die sozialarbeiterische Unterstützung an der Völklinger Straße nur allzu gerne an. Dazu kommen Hilfen etwa bei der Durchsetzung von Leistungsansprüchen, der Anbindung an die Schuldnerberatung oder bei Versicherungsfragen. In Zusammenarbeit mit Pro Familia wurde das Paar dann auch auf das „Elternsein“ vorbereitet.