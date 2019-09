Treffen in Düsseldorf : Städte wollen Austausch intensivieren

Treffen in Düsseldorf

Magda Papeanu plant mehr Sozialwohnungen in Montreal. Foto: Stefan Osorio-König

Düsseldorf Bürgermeister aus 28 Länder kamen in Düsseldorf zusammen.

(oks) 38 Gemeindevertreter aus 28 Ländern sind am Wochenende zu einer gemeinsamen Konferenz in Düsseldorf zusammengekommen, um über die Herausforderungen für ihre Städte zu diskutieren. Dabei ging es um Kernfragen wie den öffentlichen Personennahverkehr und bezahlbares Wohnen, aber auch um neue Formen der Beteiligung der Bürger an politischen Entscheidungsprozessen.